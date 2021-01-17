Гороскоп на неделю с 18 по 24 января17.01.2021 15:00
ОВЕН Овны марта и первой декады апреля могут взяться за покорение всевозможных вершин — сейчас они в состоянии доказать себе и окружающим, что способны на многое! У родившихся во второй декаде ... подробнее →
Местные выборы в марте не состоятся в 18 ОТГ Донбасса17.01.2021 13:00
В марте 2021 года не состоятся местные выборы в 10 территориальных громадах Донецкой области и в 8 Луганской области, сообщает пресс-служба Донецкой ОГА . Такое решение было принято на совещании с ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января17.01.2021 11:00
В Украине за последние сутки выявили 5 990 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Снижение заболеваемости происходит второй день подряд. Об этом ... подробнее →
Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"17.01.2021 10:00
В Донецкой области на окраине поселка Сартана при бегстве с места преступления правоохранителями застрелен нарушитель. Также пострадал полицейский, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области. ... подробнее →
В Израиле научились определять инфицированных COVID-19 по дыханию17.01.2021 09:00
Израильский стартап Scentech Medical разработал дыхательный тест, который за несколько секунд может подтвердить инфицирование человека коронавирусом. Об этом заявила компания-разработчик, передает ... подробнее →
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