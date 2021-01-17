Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 17 января 17.01.2021 11:00 В Украине за последние сутки выявили 5 990 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего показателя. Снижение заболеваемости происходит второй день подряд. Об этом ... подробнее →

Под Мариуполем полицейские застрелили "черного" лесоруба 17.01.2021 10:00 В Донецкой области на окраине поселка Сартана при бегстве с места преступления правоохранителями застрелен нарушитель. Также пострадал полицейский, сообщает управление Нацполиции в Донецкой области. ... подробнее →