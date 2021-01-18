Латвийские дипломаты привезли гуманитарную помощь для детей Станицы Луганской18.01.2021 17:00
Сегодня, 18 января, делегация Посольства Латвийской Республики посетила Луганщину, сообщает Восточный вариант . Дипломаты обсудили ряд важных вопросов о развитии Луганщины с главой ЛугОГА Сергеем ... подробнее →
Азербайджан начал вакцинацию населения спорной китайской вакциной18.01.2021 16:00
В Азербайджане начался первый этап вакцинации против коронавируса COVID-19. Она будет добровольной, сообщает Haqqin.az в понедельник, 18 января. По данным Минздрава страны, Азербайджан участвует в ... подробнее →
Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий18.01.2021 15:00
В «ДНР» люди возмущены информацией «министерства экономразвития» о росте средней зарплаты и пенсии в «республике». Местные жители в соцсетях сообщают о своих ... подробнее →
Завтра Украину посетит новый председатель ОБСЕ18.01.2021 14:00
На этой неделе Украину с рабочим визитом посетит действующая глава ОБСЕ Анн Линде, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины. "19-20 января действующий глава ОБСЕ, Министр иностранных дел ... подробнее →
Два человека погибли в результате пожара в частном отеле в Одессе18.01.2021 13:00
17 января в 20:30 в Приморском районе Одессы по ул. Посмитного 10/12 произошло возгорание третьего этажа и крыши трехэтажного жилого дома, в котором располагался частный отель. Об этом сообщает ... подробнее →
В ОРДО на одни сутки отменили «комендантский час»18.01.2021 12:00
На неподконтрольной Украине территории Донецкой области по случаю празднования Крещения с 23:00 часов 18 января до 05:00 часов 19 января 2021 года будет приостановлено действие так называемого ... подробнее →
Кабмин определился с ценой на газ для населения18.01.2021 11:00
Цена на газ для населения в Украине снижена до 6,99 грн за кубометр. Такое решение на внеочередном заседании принял Кабинет Министров, об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 18 января18.01.2021 10:00
3 034 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине за минувшие сутки. Об этом сообщил в соцсети Фейсбук глава МОЗ Максим Степанов. В частности, заболели 107 детей и 87 ... подробнее →
В Луганске изменился порядок оплаты за отопление18.01.2021 09:00
В оккупированном Луганске оккупационные "власти" стали по-новому начислять тарифы за отопление. Об этом сообщают местные жители в соцсетях, передает "Трибун" . "Жители Луганска встретили Новый год с ... подробнее →
У берегов Турции затонул сухогруз с украинским экипажем18.01.2021 08:00
У берегов Турции затонуло судно Arvin с экипажем из 10 украинских и 2 иностранных моряков, сообщает Цензор.НЕТ . 6 человек спасены, 1 погиб, поиски 5 продолжаются. Спасенные граждане Украины: 1. ... подробнее →
- В ОРДЛО предложили председателю ОБСЕ посетить Донецк и Луганск16:00
- В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии15:00
- Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс12:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта11:00
- В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом10:00
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами08:00
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса14:00
- Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине13:00
- 109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января12:00
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца10:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- В ОРДЛО предложили председателю ОБСЕ посетить Донецк и Луганск16:00
- В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии15:00
- "Квартал 95" продал франшизу "Лиги смеха" российскому каналу СТС14:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 20 января13:00
- Новая глава ОБСЕ отправилась на Донбасс12:00
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта11:00
- В ТКГ снова не смогли договориться о работе КПВВ в Счастье и Золотом10:00
- На МКС американцы поделились едой с россиянами09:00
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами08:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- В ОРДО планируют ограничить права жителей с украинскими паспортами
- Жители ОРДО рассказали о "росте" зарплат и пенсий
- В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца
- В Луганске изменился порядок оплаты за отопление
- В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса
- В "центре занятости ДНР" назвали самые востребованые профессии
- Под Мариуполем полицейские застрелили "черного лесоруба"
- Гороскоп на неделю с 18 по 24 января
- Завтра состоится первое в этом году заседание ТКГ по Донбассу
- В оккупированном Донецке возникли проблемы с работой электротранспорта