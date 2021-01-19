«Министерство здравоохранения» при группиррвке «ДНР» назвало адреса 32 пунктов вакцинации от коронавируса, которые будут открыты в отдельных районах Донецкой области, сообщает ... подробнее →

Правительство отнесло газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Об этом говорится в постановлении на сайте Кабмина, передает Корреспондент.net . Данный список ... подробнее →

Официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) сообщил, что Совет управляющих принял решение перенести чемпионат мира по хоккею-2021 из Минска (Беларусь), передает Sport.ua . В официальном ... подробнее →

Сегодня, 19 января, мэр Киева Виталий Кличко не изменил традиции и окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов в Киеве. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он сообщил на своей странице в Telegram. ... подробнее →

Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине 19.01.2021 13:00 С 18 по 29 января мобильное подразделение Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» находится на капитальном ремонте, сообщает пресс-служба МинВОТ . Поэтому воспользоваться услугами ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января 19.01.2021 11:00 В Украине за сутки 3939 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1167655 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 19 января. При этом скончались за сутки 177 человек ... подробнее →