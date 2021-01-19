Кличко искупался в проруби по случаю Крещения (ВИДЕО)19.01.2021 17:00
Сегодня, 19 января, мэр Киева Виталий Кличко не изменил традиции и окунулся в прорубь возле парка Дружбы народов в Киеве. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом он сообщил на своей странице в Telegram. ... подробнее →
У Беларуси отобрали чемпионат мира по хоккею19.01.2021 16:00
Официальный сайт Международной федерации хоккея (IIHF) сообщил, что Совет управляющих принял решение перенести чемпионат мира по хоккею-2021 из Минска (Беларусь), передает Sport.ua . В официальном ... подробнее →
Кабмин отнес газ к социально значимым товарам19.01.2021 15:00
Правительство отнесло газ в список социально значимых товаров, цены на которые регулирует государство. Об этом говорится в постановлении на сайте Кабмина, передает Корреспондент.net . Данный список ... подробнее →
В ОРДО определили 32 пункта вакцинации от коронавируса19.01.2021 14:00
«Министерство здравоохранения» при группиррвке «ДНР» назвало адреса 32 пунктов вакцинации от коронавируса, которые будут открыты в отдельных районах Донецкой области, сообщает ... подробнее →
Мобильное отделение «Ощадбанка» возобновило работу на Луганщине19.01.2021 13:00
С 18 по 29 января мобильное подразделение Донецкого областного управления АО «Ощадбанк» находится на капитальном ремонте, сообщает пресс-служба МинВОТ . Поэтому воспользоваться услугами ... подробнее →
109 человек пересекли линию разграничения на Донбассе через гумкоридор в Еленовке 18 января19.01.2021 12:00
109 человек пересекли линию разграничения 18 января через гумкоридор, организованный на территории контрольного пункта въезда и выезда "Еленовка" к югу от Донецка. Об этом сообщили в пресс-службе "МЧС ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 19 января19.01.2021 11:00
В Украине за сутки 3939 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1167655 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав во вторник, 19 января. При этом скончались за сутки 177 человек ... подробнее →
В ДонОГА назвали источник загрязнения Северского Донца19.01.2021 10:00
Работники “Воды Донбасса” обследовали реку Северский Донец, воду из которой берут для фильтрации и подачи в дома жителей региона. Оказалось, что вероятный источник загрязнения аммонием ... подробнее →
В Турции нашли еще двух погибших моряков с судна Arvin19.01.2021 09:00
В турецком Бартыне достали из воды тела двух украинцев - членов экипажа затонувшего сухогруза Arvin . Таким образом число погибших достигло трех, еще трех моряков ищут. Об этом сообщает Укринформ ... подробнее →
В ТКГ договорились о восстановлении газоснабжения прифронтовой Марьинки19.01.2021 08:00
На заседании Трехсторонней контактной группы удалось договориться о возобновлении поставок газа в Марьинку. Как передает Укринформ , об этом говорится в сообщении украинской делегации для участия в ... подробнее →
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