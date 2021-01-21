22 января состоится очередное открытие КПВВ «Еленовка»

21.01.2021 17:00

22 января 2021 года подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили в так называемом «оперативном штабе ... подробнее →

Венгрия зарегистрировала российскую вакцину "Спутник V"

21.01.2021 16:00

Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ . Руководитель регулятора Матьянш Сентивани отметил, ... подробнее →

Правозащитники сообщили об освобождении пленных из "списка Медведчука"

21.01.2021 15:00

Главари ОРДЛО 20 января отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее, сообщает Восточная правозащитная группа . "Сегодня они доставлены в РФ, из Минска их должен был ... подробнее →

В "ДНР" заявили о взломе сайта "Донецкого агентства новостей"

21.01.2021 14:00

На страницах так называемого "официального" сайта "ДНР" появилась информация за подписью "заместителя министра здравоохранения", в которой жителей оккупированного Донбасса предупреждают о серьезных ... подробнее →

"Укрзализныця" временно приостановила продажу билетов

21.01.2021 13:00

"Укрзализныця" предупредила о временной приостановке продажи билетов 21 января с 13:00. Об этом сообщила пресс-служба компании. "Вниманию пассажиров. В связи с плановыми регламентными работами 21 ... подробнее →

В сети опубликовали имена четырех пленных из "списка Медведчука"

21.01.2021 12:00

Телеграм-канал "Страна" опубликовал имена четырех пленных, удерживаемых российскими боевиками на оккупированном Донбассе, которых на днях должны передать на подконтрольную территорию Украины при ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января

21.01.2021 11:00

В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января. При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - ... подробнее →

На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный

21.01.2021 10:00

За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января, передает Корреспондент.net ... подробнее →

Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое"

21.01.2021 09:00

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом в Луганской области. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. Временно исполняющий ... подробнее →

Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ

21.01.2021 08:00

22 января 2021 года в Курахово состоится официальное открытие модернизированного городского Центра предоставления административных услуг, сообщает Курахово.info . Центр находится по адресу: г. ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх