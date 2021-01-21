На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный 21.01.2021 10:00 За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января, передает Корреспондент.net ... подробнее →

Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое" 21.01.2021 09:00 Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом в Луганской области. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. Временно исполняющий ... подробнее →

Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ 21.01.2021 08:00 22 января 2021 года в Курахово состоится официальное открытие модернизированного городского Центра предоставления административных услуг, сообщает Курахово.info . Центр находится по адресу: г. ... подробнее →