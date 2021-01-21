В сети опубликовали имена четырех пленных из "списка Медведчука"21.01.2021 12:00
Телеграм-канал "Страна" опубликовал имена четырех пленных, удерживаемых российскими боевиками на оккупированном Донбассе, которых на днях должны передать на подконтрольную территорию Украины при ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января21.01.2021 11:00
В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января. При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - ... подробнее →
На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный21.01.2021 10:00
За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января, передает Корреспондент.net ... подробнее →
Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое"21.01.2021 09:00
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом в Луганской области. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. Временно исполняющий ... подробнее →
Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ21.01.2021 08:00
22 января 2021 года в Курахово состоится официальное открытие модернизированного городского Центра предоставления административных услуг, сообщает Курахово.info . Центр находится по адресу: г. ... подробнее →
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