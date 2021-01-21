На страницах так называемого "официального" сайта "ДНР" появилась информация за подписью "заместителя министра здравоохранения", в которой жителей оккупированного Донбасса предупреждают о серьезных ... подробнее →

Главари ОРДЛО 20 января отпустили для передачи в Украину несколько человек, помилованных заранее, сообщает Восточная правозащитная группа . "Сегодня они доставлены в РФ, из Минска их должен был ... подробнее →

Венгерский регулятор выдал разрешение на использование российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Об этом пишет Politico, передает Цензор.НЕТ . Руководитель регулятора Матьянш Сентивани отметил, ... подробнее →

22 января 2021 года подконтрольный НВФ «ДНР» КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщили в так называемом «оперативном штабе ... подробнее →

"Укрзализныця" временно приостановила продажу билетов 21.01.2021 13:00 "Укрзализныця" предупредила о временной приостановке продажи билетов 21 января с 13:00. Об этом сообщила пресс-служба компании. "Вниманию пассажиров. В связи с плановыми регламентными работами 21 ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января 21.01.2021 11:00 В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января. При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - ... подробнее →