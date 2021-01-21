Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 21 января 21.01.2021 11:00 В Украине зафиксировали 5583 новых случая коронавируса за день, всего в стране их уже 1177621. Об этом сообщает Минздрав в четверг, 21 января. При этом выздоровел за день 13 981 украинец (всего - ... подробнее →

На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный 21.01.2021 10:00 За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января, передает Корреспондент.net ... подробнее →