На Донбассе два обстрела, ранен украинский военный

21.01.2021 10:00

За сутки, 20 января, на Донбассе зафиксировали два нарушения режима прекращения огня, ранен украинский военный. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в четверг, 21 января, передает Корреспондент.net ... подробнее →

Председатель ОБСЕ Линде посетила КПВВ "Золотое"

21.01.2021 09:00

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде посетила КПВВ в Золотом в Луганской области. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС. Временно исполняющий ... подробнее →

Завтра в Курахово откроют сомременный ЦПАУ

21.01.2021 08:00

22 января 2021 года в Курахово состоится официальное открытие модернизированного городского Центра предоставления административных услуг, сообщает Курахово.info . Центр находится по адресу: г. ... подробнее →

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