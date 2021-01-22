Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 января 22.01.2021 11:00 В Украине за день выявили 5348 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1182969 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 января. При этом выздоровели за сутки 14 239 ... подробнее →

В Донецке сегодня ограничат движение транспорта 22.01.2021 09:00 22 января в неподконтрольном Украине Донецке будет временно перекрыто движение транспорта. Об этом сообщают местные «власти», передает интернет-издание «ДонПресс» . По данным ... подробнее →