Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 января

22.01.2021 11:00

В Украине за день выявили 5348 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1182969 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 января. При этом выздоровели за сутки 14 239 ... подробнее →

На Донбассе за сутки - семь нарушений "тишины", один украинский воин погиб

22.01.2021 10:00

За прошедшие сутки, 21 января, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня. Все нарушения были совершены в районе ответственности ... подробнее →

В Донецке сегодня ограничат движение транспорта

22.01.2021 09:00

22 января в неподконтрольном Украине Донецке будет временно перекрыто движение транспорта. Об этом сообщают местные «власти», передает интернет-издание «ДонПресс» . По данным ... подробнее →

В Харькове при пожаре в доме престарелых погибли 15 человек

22.01.2021 08:00

Глава государства поручил Кабмину срочно создать Государственную комиссию для выяснения причин возникновения пожара в доме престарелых в Харькове. Об этом на своей странице в соцсети Фейсбук написал ... подробнее →

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