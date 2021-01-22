Зеленский прибыл в Харьков из-за пожара в доме престарелых 22.01.2021 12:00 Президент Владимир Зеленский прилетел в Харьков и сейчас находится на месте пожара , в котором погибли 15 пожилых людей, передает Укринформ . Вместе с Главой государства на месте трагедии находятся ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 22 января 22.01.2021 11:00 В Украине за день выявили 5348 новых случаев коронавируса - всего в стране уже 1182969 выявленных инфицирований. Об этом сообщает Минздрав в пятницу, 22 января. При этом выздоровели за сутки 14 239 ... подробнее →