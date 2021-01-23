В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек23.01.2021 17:00
В ходе акций протеста сторонников Алексея Навального в субботу, 23 января, в России задержали более 1000 человек, сообщает ОВД-Инфо . В частности, среди задержанных оказались юрист ФБК Любовь Соболь ... подробнее →
В Павлограде произошел пожар в общежитии, где проживают переселенцы из Донбасса23.01.2021 15:00
По сообщению жителей в соцсетях, в Палограде Днепропетровский области в поселке Химзавод сегодня, 23 января, случился пожар в общежитии по ул. Заводской, 28, в котором проживает несколько сотен ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 23 января23.01.2021 13:00
За минувшие сутки в Украине обнаружено 4928 новых случаев коронавируса, свидетельствуют данные Минздрава в субботу, 23 января. Всего с начала пандемии заболели 1 187 897 человек, из них 942 107 - ... подробнее →
В ВОЗ назвали сроки начала поставок COVID-вакцин через механизм COVAX23.01.2021 11:00
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что глобальный механизм по распределению вакцин от коронавируса COVAX может запуститься уже в феврале. Как ... подробнее →
На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1923.01.2021 10:00
Люди, которые следуют из ОРДО, уже знают о возможности сдать экспресс-тест и фактически не находится на самоизоляции, поэтому чаще обращаются в медпункт на КПВВ. 22 января медики использовали все ... подробнее →
Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе23.01.2021 09:00
Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак совершил рабочую поездку в район проведения операции Объединенных сил. Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ... подробнее →
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