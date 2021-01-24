В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»

24.01.2021 10:00

Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава», ... подробнее →

В Украину идут метели и дожди

24.01.2021 09:00

Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода будет в Украине в ближайшие дни, сообщает НВ . "В течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с ... подробнее →

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