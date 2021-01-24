Завтра Украина выходит из локдауна24.01.2021 17:00
Завтра, 25 января карантин в Украине будет смягчен. После завершения локдауна по всей стране начнут действовать ограничения "оранжевой" зоны, сообщает РБК-Украина . Таким образом, с 25 января ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 25 по 31 января24.01.2021 15:00
ОВЕН На этой неделе у Овнов, рожденных до 10 апреля, и внешние события будут на их стороне, и люди с готовностью пойдут навстречу, да и сами сделаются невероятно активными и доброжелательными. Короче, ... подробнее →
В Дубае открылась самая высокая в мире карусель24.01.2021 13:00
Самая высокая в мире карусель открылась в парке развлечений Bollywood Parks в Дубае (ОАЭ). Об этом сообщает портал Themepark-central, передает Корреспондент.net . Отмечается, что парк закрыли весной ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 24 января24.01.2021 11:00
В Украине по состоянию на утро воскресенья зафиксировано 3 915 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов. Также за ... подробнее →
В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»24.01.2021 10:00
Группировка «ДНР» опубликовала перечень противопоказаний к прививке от коронавируса российским препаратом «Спутник V». Информация указана на сайте «минздрава», ... подробнее →
В Украину идут метели и дожди24.01.2021 09:00
Директор Укргидрометцентра Николай Кульбида рассказал, какая погода будет в Украине в ближайшие дни, сообщает НВ . "В течение ближайших дней сохранится в целом умеренно теплый характер погоды, но с ... подробнее →
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого14:30
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ10:00
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»09:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса15:00
- В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого14:30
- Увеличилось число жертв пожара в доме престарелых в Харькове13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января11:00
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ10:00
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»09:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- Завтра Украина выходит из локдауна17:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января15:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
- Умер старший брат Рината Ахметова
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-19
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ
- В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек
- В Дубае открылась самая высокая в мире карусель
- Завтра Украина выходит из локдауна