Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца25.01.2021 17:00
На временно неподконтрольных территориях Донецкой области появились объявления с предложением к владельцам карт «Ощадбанка». Об этом сообщают дончане в социальных сетях, передает DonPress ... подробнее →
Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса25.01.2021 15:00
Донецкий Шахтер продолжает готовиться ко второй части сезона на тренировочном сборе в Турции. Как сообщает пресс-служба "горняков", товарищеский матч Шахтера против словенского Марибора, который ... подробнее →
В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого25.01.2021 14:30
Сегодня, 25 января, около 12.00 в результате обстрела противником наших позиций в районе населенного пункта Золотое (Луганская область) получил ранение один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Об ... подробнее →
Увеличилось число жертв пожара в доме престарелых в Харькове25.01.2021 13:00
Жертв пожара в харьковском доме престарелых стало больше – в больнице от стресса скончался мужчина, эвакуированный из здания. Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщили в ГСЧС Харьковской ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января25.01.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки зафиксировано 2 516 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Также ... подробнее →
В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ25.01.2021 10:00
Пожарные ликвидировали пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Луганске. Об этом сообщила пресс-служба "МЧС ЛНР". Возгорание на складе ГСМ в 11-м Лутугинском проезде произошло вчера во ... подробнее →
Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»25.01.2021 09:00
В понедельник, 25 января, группировка «ДНР» на один день возобновит пропуск через КПВВ «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению ... подробнее →
Умер старший брат Рината Ахметова25.01.2021 08:00
На 60-м году жизни скончался старший брат украинского бизнесмена Рината Ахметова. О смерти Игоря Леонидовича Ахметова сообщили на сайте ФК "Шахтер" . "Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович ... подробнее →
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого14:30
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ10:00
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»09:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»10:00
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-1910:00
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе09:00
- Казанский рассказал о "представителях общественности ЛДНР" в ТКГ14:00
- Евросоюз призвал Россию открыть все КПВВ на оккупированном Донбассе13:00
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца17:00
- Товарищеский матч Шахтер - Марибор отменен из-за коронавируса15:00
- В ТКГ сообщили о ранении воина ВСУ возле Золотого14:30
- Увеличилось число жертв пожара в доме престарелых в Харькове13:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 25 января11:00
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ10:00
- Сегодня «ДНР» на один день откроет свой КПВВ «Еленовка»09:00
- Умер старший брат Рината Ахметова08:00
- Завтра Украина выходит из локдауна17:00
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января15:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- Агропомощь по-новому: реестр фермеров и онлайн-заявки15:00
- Что следует знать о COVID-тестировании?14:00
- Интернет казино Нетгейм лучшее в своем сегменте18:00
- Бывшие клиенты Донецкоблгаза смогут заплатить за газ онлайн или по старинке15:30
- В «ДНР» перечислили противопоказания для применения вакцины «Спутник V»
- Умер старший брат Рината Ахметова
- Жителям ОРДО предлагают доставку карт «Ощадбанка» без выезда владельца
- Гороскоп на неделю с 25 по 31 января
- На КПВВ “Новотроицкое” возник дефицит экспресс-тестов на COVID-19
- Главком ВСУ Хомчак посетил зону ООС на Донбассе
- В оккупированном Луганске сгорел большой склад ГСМ
- В России на протестах в поддержку Навального задержали более 1000 человек
- В Дубае открылась самая высокая в мире карусель
- Завтра Украина выходит из локдауна