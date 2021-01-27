"ЦРБ ДНР" запустил мобильное приложение для безналичных платежей

27.01.2021 17:00

"Центральный банк ДНР" запустил приложение "ЦРБ Онлайн" для мобильных устройств на базе ОС Android, сообщает пресс-служба банка. "Установить мобильное приложение "ЦРБ Онлайн" можно скачав его на сайте ... подробнее →

Кравчук заявил об "исчезновении" пленных из "списка Медведчука"

27.01.2021 16:00

У представителей украинской власти нет информации о местоположении граждан Украины, которых представители ОРДЛО якобы намеревались передать народному депутату от ОПЗЖ Виктору Медведчуку. Об этом ... подробнее →

Одессу засыпало снегом

27.01.2021 15:00

В результате снегопада в Одессе на главных дорогах транспорт стоит в пробках. Кроме того, грузовикам запретили въезд в город. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Украины в ... подробнее →

СБУ блокировала масштабные поставки продукции из ОРЛО

27.01.2021 14:00

Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн гривен с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ ... подробнее →

Донецкая железная дорога запускает ускоренные пригородные поезда

27.01.2021 13:00

Донецкая железная дорога назначает курсирование пригородных ускоренных поездов. Об этом сообщает Восточный вариант . Поезда будут курсировать по следующим направлениям: Поезд № 7087 ... подробнее →

В Нафтогазе назвали февральскую цену на газ для населения

27.01.2021 12:00

Газопоставляющая компания Нафтогаз установила цену на газ в феврале - 6,86 грн/куб.м (с учетом НДС), что ниже, чем предельные 6,99 грн/куб.м, утвержденные Кабмином. Об этом в среду, 27 января, ... подробнее →

В сети опубликовали фото тюрьмы "Изоляция" в оккупированном Донецке

27.01.2021 11:00

В сеть попали уникальные фотографии концлагеря российских оккупантов "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, в том числе со снимками ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января

27.01.2021 10:00

За прошедшие сутки в Украине выявили 3 776 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 145 человек скончались. Об этом в среду, 27 января, сообщил министр ... подробнее →

На Донбассе пять обстрелов, ранен военный

27.01.2021 09:00

За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции ... подробнее →

Байден сделал первый звонок Путину

27.01.2021 08:00

26 января президент США Джо Байден провел первый разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает LIGA . В пресс-релизе Белого дома ... подробнее →

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