В сеть попали уникальные фотографии концлагеря российских оккупантов "Изоляция", который расположен на территории бывшего завода изоляционных материалов в Донецке, в том числе со снимками ... подробнее →

Газопоставляющая компания Нафтогаз установила цену на газ в феврале - 6,86 грн/куб.м (с учетом НДС), что ниже, чем предельные 6,99 грн/куб.м, утвержденные Кабмином. Об этом в среду, 27 января, ... подробнее →

Донецкая железная дорога назначает курсирование пригородных ускоренных поездов. Об этом сообщает Восточный вариант . Поезда будут курсировать по следующим направлениям: Поезд № 7087 ... подробнее →

Служба безопасности Украины разоблачила, задокументировала и блокировала масштабные поставки продукции на сумму более 300 млн гривен с временно оккупированной Луганщины транзитом через территорию РФ ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 27 января 27.01.2021 10:00 За прошедшие сутки в Украине выявили 3 776 новых случаев коронавируса, что на тысячу больше, чем днем ранее. При этом 145 человек скончались. Об этом в среду, 27 января, сообщил министр ... подробнее →

На Донбассе пять обстрелов, ранен военный 27.01.2021 09:00 За минувшие сутки сепаратисты на Донбассе пять раз открывали огонь по позициям ВСУ, ранение получил украинский военнослужащий. Об этом в среду, 27 января, сообщили в пресс-центре штаба операции ... подробнее →

Байден сделал первый звонок Путину 27.01.2021 08:00 26 января президент США Джо Байден провел первый разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома, передает LIGA . В пресс-релизе Белого дома ... подробнее →