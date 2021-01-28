В рамках противодействия тенизации экономики Служба безопасности Украины блокировала незаконную реализацию оптовых партий контрафактных сигарет, изготовленных в ОРДЛО и во временно оккупированном ... подробнее →

29 января подконтрольный членам НВФ КПВВ «Еленовка» будет осуществлять пропуск граждан на въезд и выезд. Об этом сообщает так называемый «оперативный штаб ДНР» Пересечь линию ... подробнее →

Национальный совет рассмотрел материалы проверки ООО "ТРК "112 ТВ" и применил к лицензиату две санкции - объявления предупреждения и штраф в размере 25% суммы лицензионного сбора за распространение в ... подробнее →

Группировки «ДНР» и «ЛНР» представили так называемую доктрину «Русский Донбасс». Презентация состоялась на форуме в Донецке, сообщает сайт novosti.dn.ua . В ... подробнее →

Глава миссии МККК в Украине посетила ОРЛО 28.01.2021 13:00 В оккупированном Луганске прошли переговоры руководителя миссии Международного комитета Красного Креста (МККК) в Украине Флоранс Жиллетт и "представителей" ОРЛО в Минских переговорах. Об этом сообщили ... подробнее →

Как выбрать женские ботинки 28.01.2021 11:45 Обновляя или пополняя свой гардероб, особое внимание приедается обуви. Именно она является началом образа, под которое подбирается вся остальная одежда. Но помимо эстетической составляющей, обувь ... подробнее →