Как выбрать женские ботинки 28.01.2021 11:45 Обновляя или пополняя свой гардероб, особое внимание приедается обуви. Именно она является началом образа, под которое подбирается вся остальная одежда. Но помимо эстетической составляющей, обувь ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января 28.01.2021 10:00 За минувшие сутки в Украине выявили 5 529 новых случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook . По его словам, ... подробнее →