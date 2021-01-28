Как выбрать женские ботинки

28.01.2021 11:45

Обновляя или пополняя свой гардероб, особое внимание приедается обуви. Именно она является началом образа, под которое подбирается вся остальная одежда. Но помимо эстетической составляющей, обувь ... подробнее →

В ГПУ рассказали о подозреваемых в преступлениях в донецкой тюрьме «Изоляция»

28.01.2021 11:00

Правоохранительные органы Украины знают об около 50 людях, которые совершали преступления в так называемой подпольной тюрьме «Изоляция» на территории бывшего завода изоляционных материалов ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 28 января

28.01.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине выявили 5 529 новых случаев заражения коронавирусом, 149 человек скончались. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов в Facebook . По его словам, ... подробнее →

В оккупированный Донецк прибыл "отряд" российских пропагандистов

28.01.2021 09:00

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян приехала в оккупированный Донецка. Об этом сообщил Telegram канал Wargonzo, передает ТСН . Отмечается, что она посетила ... подробнее →

Советники лидеров "Нормандской четверки" провели очередную встречу

28.01.2021 08:00

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак принял участие во встрече политических советников лидеров государств "Нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ), состоявшейся в формате ... подробнее →

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