Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за харьковских соглашений 29.01.2021 10:00 Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского ... подробнее →

Из-за коронавируса умер легендарный советский актер 29.01.2021 09:00 В возрасте 87 лет скончался артист театра и кино Василий Лановой, сообщила российским информагентствам его супруга Ирина Купченко, сообщает BBC . Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 ... подробнее →

В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca 29.01.2021 08:00 Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) в четверг, 28 января, разрешило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в странах ЕС. Теперь окончательное решение за ... подробнее →