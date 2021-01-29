В Дании фильм о жизни детей прифронтового Донбасса включили в школьную программу 29.01.2021 17:00 Документальный фильм "Удаленный лай собак" про жизнь детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании. Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров в ... подробнее →

Верховная Рада приняла закон о вакцинации от коронавируса 29.01.2021 16:00 Верховная Рада в пятницу, 29 января, приняла закон о запуске вакцинации от коронавируса в Украине, сообщает Корреспондент.net. Речь идет о законопроекте №4613. За документ проголосовали 280 ... подробнее →