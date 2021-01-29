В Дании фильм о жизни детей прифронтового Донбасса включили в школьную программу

29.01.2021 17:00

Документальный фильм "Удаленный лай собак" про жизнь детей на Донбассе во время войны вошел в школьную программу для учеников 6-9 классов в Дании. Об этом сообщил ассистент режиссера Азад Сафаров в ... подробнее →

Верховная Рада приняла закон о вакцинации от коронавируса

29.01.2021 16:00

Верховная Рада в пятницу, 29 января, приняла закон о запуске вакцинации от коронавируса в Украине, сообщает Корреспондент.net. Речь идет о законопроекте №4613. За документ проголосовали 280 ... подробнее →

На трассе Киев-Одесса образовалась пробка длиной 30 км

29.01.2021 15:00

Из-за затяжных снегопадов на автодороге М-05 Киев-Одесса образовалась 30-киллометровая пробка. Об этом в пятницу, 29 января, сообщает пресс-служба ГСЧС, передает Корреспондент.net . Отмечается, что ... подробнее →

В Бразилии выявлены случаи двойного заражения COVID-19

29.01.2021 14:00

Исследователи из южной части Бразилии заявили, что они обнаружили пациентов, инфицированных двумя разными штаммами коронавируса одновременно. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters. ... подробнее →

Песков огорчил донбасских сепаратистов

29.01.2021 13:00

Российская Федерация не планирует включать в свой состав оккупированный Донбасс. Этот вопрос не стоит на повестке дня. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, информирует ... подробнее →

В "ЛНР" сеть супермаркетов «Народный» уличили в неуплате налогов

29.01.2021 12:00

"Прокуратура" Артемовского района Луганска способствовала погашению сетью социальных супермаркетов «Народный» около 2,5 млн руб. долга по налогу на прибыль, сообщают местные СМИ. ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января

29.01.2021 11:00

В Украине немного сократилось число новых случаев коронавируса -за прошедшие сутки их выявили 5 181. Также 128 человек скончалось. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за харьковских соглашений

29.01.2021 10:00

Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского ... подробнее →

Из-за коронавируса умер легендарный советский актер

29.01.2021 09:00

В возрасте 87 лет скончался артист театра и кино Василий Лановой, сообщила российским информагентствам его супруга Ирина Купченко, сообщает BBC . Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 ... подробнее →

В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca

29.01.2021 08:00

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) в четверг, 28 января, разрешило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в странах ЕС. Теперь окончательное решение за ... подробнее →

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