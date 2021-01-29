Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января 29.01.2021 11:00 В Украине немного сократилось число новых случаев коронавируса -за прошедшие сутки их выявили 5 181. Также 128 человек скончалось. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →

Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за харьковских соглашений 29.01.2021 10:00 Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского ... подробнее →

Из-за коронавируса умер легендарный советский актер 29.01.2021 09:00 В возрасте 87 лет скончался артист театра и кино Василий Лановой, сообщила российским информагентствам его супруга Ирина Купченко, сообщает BBC . Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 ... подробнее →