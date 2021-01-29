Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 29 января29.01.2021 11:00
В Украине немного сократилось число новых случаев коронавируса -за прошедшие сутки их выявили 5 181. Также 128 человек скончалось. Об этом в пятницу, 29 января, сообщил министр здравоохранения Максим ... подробнее →
Януковичу объявили подозрение в госизмене из-за харьковских соглашений29.01.2021 10:00
Госбюро расследований сообщило бывшему президенту Виктору Януковичу подозрение в госизмене из-за подписания им в 2010 году соглашения между Украиной и Российской Федерацией о пребывании Черноморского ... подробнее →
Из-за коронавируса умер легендарный советский актер29.01.2021 09:00
В возрасте 87 лет скончался артист театра и кино Василий Лановой, сообщила российским информагентствам его супруга Ирина Купченко, сообщает BBC . Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 ... подробнее →
В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca29.01.2021 08:00
Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) в четверг, 28 января, разрешило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в странах ЕС. Теперь окончательное решение за ... подробнее →
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- Из-за коронавируса умер легендарный советский актер09:00
- В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca08:00
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