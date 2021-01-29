Из-за коронавируса умер легендарный советский актер

29.01.2021 09:00

В возрасте 87 лет скончался артист театра и кино Василий Лановой, сообщила российским информагентствам его супруга Ирина Купченко, сообщает BBC . Лановой был госпитализирован с коронавирусом 2 ... подробнее →

В ЕС одобрили COVID-вакцину AstraZeneca

29.01.2021 08:00

Европейское агентство лекарственных препаратов (EMA) в четверг, 28 января, разрешило применение вакцины британско-шведской компании AstraZeneca в странах ЕС. Теперь окончательное решение за ... подробнее →

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