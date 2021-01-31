Гороскоп на неделю с 1 по 7 февраля 31.01.2021 15:00 ОВЕН Овны марта сумеют найти подход как к нужным людям, так и к тем, кто дорог. И в обоих случаях вы не останетесь в проигрыше. А вот с Овнами первой декады апреля люди не прочь будут ... подробнее →

В ОРДО заявили о ранении мирного жителя 31.01.2021 13:00 В неподконтрольной правительству Украины Донетчине заявили о ранении местного жителя. Об этом пишут местные жители в соцсетях, передает ДонПресс . По словам одного из дончан, вчера в н.п. ... подробнее →