Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма 01.02.2021 11:00 Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма. По его мнению, этот вопрос является "наиболее ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля 01.02.2021 10:00 За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в ... подробнее →