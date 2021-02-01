Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма01.02.2021 11:00
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что на всеукраинский референдум нужно вынести вопрос Донбасса и Крыма. По его мнению, этот вопрос является "наиболее ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 1 февраля01.02.2021 10:00
За минувшие сутки в Украине зафиксировали 2030 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это на треть меньше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в ... подробнее →
В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса01.02.2021 09:00
Вакцинация населения ОРДО от коронавируса препаратом российского производства Sputnik-V начнётся с 15:00 1 февраля, заявил "глава Минздрава ДНР" Александр Оприщенко, сообщает Интерфакс . "Первыми ... подробнее →
В России установлен рекорд по задержаниям протестующих01.02.2021 08:00
На акциях в поддержку политика Алексея Навального, прошедших в разных городах России 31 января, задержали 5083 человека. Такие данные по состоянию на 22:50 по киевскому времени приводит "ОВД-Инфо", ... подробнее →
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