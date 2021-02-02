В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA 02.02.2021 12:00 Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля 02.02.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во ... подробнее →

Пушилин вакцинировался российским "Спутником" 02.02.2021 10:00 "Глава ДНР" Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в Центральной городской клинической больнице №6 г.Донецка. Об этом сообщают сайты, подконтрольные ... подробнее →