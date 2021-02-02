Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?

02.02.2021 17:00

Фастфуд окончательно завоевал мир, став любимым блюдом как взрослых, так и детей. Громкая и яркая реклама на каждом шагу пропагандирует соленые снеки, газированные напитки, жирные бургеры и пирожные. ... подробнее →

Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю

02.02.2021 16:00

В Испании правительство утвердило национальный пилотный проект введения в стране четырехдневной рабочей недели, сообщает Корреспондент.net . Эксперимент продлится три года, на него выделят 50 ... подробнее →

В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-19

02.02.2021 15:00

В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели, сообщает Телеканал новостей «24» . До ... подробнее →

Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна

02.02.2021 14:00

Традиционно, 2 февраля принято будить сурка, чтобы узнать какой будет весна и когда она наступит, сообщает Телеканал новостей «24» . В этом году харьковский сурок Тимка выполз из норы и ... подробнее →

Минздрав анонсировал возврат к адаптивному карантину

02.02.2021 13:00

Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение правительства постановление о переходе страны к адаптивному карантину. Как передает Укринформ , об этом на брифинге сообщил министр ... подробнее →

В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA

02.02.2021 12:00

Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля

02.02.2021 11:00

За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во ... подробнее →

Пушилин вакцинировался российским "Спутником"

02.02.2021 10:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в Центральной городской клинической больнице №6 г.Донецка. Об этом сообщают сайты, подконтрольные ... подробнее →

1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек

02.02.2021 09:00

Вчера, в понедельник, 1 февраля через линию разграничения на Донбассе как на контролируемую, так и на неподконтрольную территории в целом прошли 1274 человека через 2 КПВВ. Очереди на Станице ... подробнее →

В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты

02.02.2021 08:00

Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на коронавирус в аэропортах европейских стран. С таким предупреждением выступило в понедельник, 1 ... подробнее →

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