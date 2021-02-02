Минздрав анонсировал возврат к адаптивному карантину 02.02.2021 13:00 Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение правительства постановление о переходе страны к адаптивному карантину. Как передает Укринформ , об этом на брифинге сообщил министр ... подробнее →

В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA 02.02.2021 12:00 Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля 02.02.2021 11:00 За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во ... подробнее →