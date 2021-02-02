В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA02.02.2021 12:00
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля02.02.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во ... подробнее →
Пушилин вакцинировался российским "Спутником"02.02.2021 10:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в Центральной городской клинической больнице №6 г.Донецка. Об этом сообщают сайты, подконтрольные ... подробнее →
1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек02.02.2021 09:00
Вчера, в понедельник, 1 февраля через линию разграничения на Донбассе как на контролируемую, так и на неподконтрольную территории в целом прошли 1274 человека через 2 КПВВ. Очереди на Станице ... подробнее →
В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты02.02.2021 08:00
Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на коронавирус в аэропортах европейских стран. С таким предупреждением выступило в понедельник, 1 ... подробнее →
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