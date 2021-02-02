Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?02.02.2021 17:00
Фастфуд окончательно завоевал мир, став любимым блюдом как взрослых, так и детей. Громкая и яркая реклама на каждом шагу пропагандирует соленые снеки, газированные напитки, жирные бургеры и пирожные. ... подробнее →
Испания начинает переход на четырехдневную рабочую неделю02.02.2021 16:00
В Испании правительство утвердило национальный пилотный проект введения в стране четырехдневной рабочей недели, сообщает Корреспондент.net . Эксперимент продлится три года, на него выделят 50 ... подробнее →
В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1902.02.2021 15:00
В Мариупольской городской больнице №9 за счет Метинвеста обустроена новая кислородная станция. Ее открыли в самые быстрые сроки, всего за три недели, сообщает Телеканал новостей «24» . До ... подробнее →
Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна02.02.2021 14:00
Традиционно, 2 февраля принято будить сурка, чтобы узнать какой будет весна и когда она наступит, сообщает Телеканал новостей «24» . В этом году харьковский сурок Тимка выполз из норы и ... подробнее →
Минздрав анонсировал возврат к адаптивному карантину02.02.2021 13:00
Министерство здравоохранения вынесет на рассмотрение правительства постановление о переходе страны к адаптивному карантину. Как передает Укринформ , об этом на брифинге сообщил министр ... подробнее →
В Киеве открыли первый в Украине магазин IKEA02.02.2021 12:00
Мэр Киева Виталий Кличко принял участие в открытии первого в Украине физического магазина шведской компании IKEA - крупнейшего в мире ритейлера мебели и товаров для дома. Об этом сообщает РБК-Украина ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 2 февраля02.02.2021 11:00
За минувшие сутки в Украине подтвердили 2 394 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на 20% больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром во ... подробнее →
Пушилин вакцинировался российским "Спутником"02.02.2021 10:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин сделал прививку от коронавирусной инфекции российской вакциной "Спутник V" в Центральной городской клинической больнице №6 г.Донецка. Об этом сообщают сайты, подконтрольные ... подробнее →
1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек02.02.2021 09:00
Вчера, в понедельник, 1 февраля через линию разграничения на Донбассе как на контролируемую, так и на неподконтрольную территории в целом прошли 1274 человека через 2 КПВВ. Очереди на Станице ... подробнее →
В Европе начали продавать поддельные COVID-сертификаты02.02.2021 08:00
Европол предупредил, что преступные группировки начали продавать поддельные сертификаты тестов на коронавирус в аэропортах европейских стран. С таким предупреждением выступило в понедельник, 1 ... подробнее →
- В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины17:00
- В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов15:00
- В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки14:00
- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"11:00
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу10:00
- Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе16:00
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет15:00
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией12:00
- В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин09:00
- В Мариуполе запустили кислородную станцию для лечения больных COVID-1915:00
- В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины17:00
- Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных "телеканалов Медведчука"16:00
- В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов15:00
- В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки14:00
- Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса13:00
- В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-1912:00
- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"11:00
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу10:00
- В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны09:00
- При пожаре в больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов08:00
- Без сахара и вредных снеков. Как меняется система питания в школах?17:00
- Субсидия 2021: кому назначается и как оформить?17:00
- Как выбрать женские ботинки11:45
- Поддержка бизнеса 2021. «Карантинные» восемь тысяч и продолжение «доступных кредитов»14:00
- Преимущества железной дороги. Как в Украине и Европе борются за пассажиров17:00
- Равные возможности в уходе за ребенком. Главное в новом законе о декрете17:00
- Нужна ли 5-леткам школа?14:00
- «Наша зброя – слово» – презентовано книжку про події в Білорусі «Я журналіст. Чому ви мене б’єте?»16:00
- Бюджет-2021: как государство распределит налоги украинцев?12:00
- «Зимние каникулы ради безопасности»: все об ограничениях после праздников17:00
- В «ДНР» утвердили повышение коммунальных тарифов
- Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу
- В ТКГ огласили повестку дня очередного заседания
- В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет
- Сурок Тимка спрогнозировал, когда в Украину придет весна
- В "ДНР" объявили начало вакцинации от коронавируса
- 1 февраля через линию разграничения на Донбассе прошли 1274 человек
- В ОРДО сообщили о завершении реконструкции КПП «Успенка»
- Кравчук предложил вынести на референдум вопрос Донбасса и Крыма