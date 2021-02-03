Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе 03.02.2021 16:00 Россия на Донбассе нанесла Украине около 120 млрд долларов ущерба. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью lb.ua в среду, 3 ... подробнее →

Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО) 03.02.2021 13:00 Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 206 см выиграла международный турнир в Банска-Быстрице (Словакия). Этот результат стал лучшим в истории среди всех спортсменок до 20 лет. ... подробнее →