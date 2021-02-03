Количество привитых от COVID-19 в мире превысило число заразившихся03.02.2021 17:00
В мире количество прошедших вакцинацию от коронавируса COVID-19 превысило число заразившихся. Об этом в среду, 3 фераля, сообщает ТАСС со ссылкой собственные подсчеты на основе официальных данных и ... подробнее →
Резников оценил ущерб, нанесенный Россией на Донбассе03.02.2021 16:00
Россия на Донбассе нанесла Украине около 120 млрд долларов ущерба. Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников в интервью lb.ua в среду, 3 ... подробнее →
В ОРДО разрешили вакцинацию людей старше 60 лет03.02.2021 15:00
«Власти» временно неподконтрольных украинскому правительству территорий Донецкой области отменили ограничение на вакцинацию от коронавируса по возрасту. Об этом заявил местный и.о. ... подробнее →
Глава ОБСЕ Линде призвала Россию открыть все КПВВ на Донбассе03.02.2021 14:00
На временно неподконтрольных украинскому правительству территориях Донецкой области должны быть открыты КПВВ. Об этом заявила председатель ОБСЕ Анн Линде, которая подняла вопрос урегулирования ... подробнее →
Украинка Магучих установила мировой рекорд в прыжках в высоту (ВИДЕО)03.02.2021 13:00
Украинская прыгунья в высоту Ярослава Магучих с результатом 206 см выиграла международный турнир в Банска-Быстрице (Словакия). Этот результат стал лучшим в истории среди всех спортсменок до 20 лет. ... подробнее →
Муса Магомедов рассказал о проблемах с отменой штрафов за незаконное пересечение границы с Россией03.02.2021 12:00
Министерство реинтеграции провело совещание по вопросу отмены штрафов за незаконное пересечение жителями ДНР и ЛНР неподконтрольного участка государственной границы между РФ и неподконтрольной ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 3 февраля03.02.2021 11:00
В Украине за минувшие сутки выявили 3 285 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на тысячу больше вчерашнего показателя, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов утром в ... подробнее →
Зеленский ввел санкции против пророссийских ТВ-каналов03.02.2021 10:00
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций), ... подробнее →
В зоне ООС восемь обстрелов за сутки, погиб украинский воин03.02.2021 09:00
За минувшие сутки подразделения сепаратистов восемь раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, сообщает пресс-центр командования операцией Объединенных сил в утренней сводке в среду, 3 февраля, передает ... подробнее →
Навального приговорили к 3,5 годам колонии03.02.2021 08:00
Московский городской суд заменил условный срок российского оппозиционера Алексея Навального на реальный по делу Ив Роше. Политика приговорили к 3,5 годам в колонии общего режима. Об этом стало ... подробнее →
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