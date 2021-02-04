В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины04.02.2021 17:00
"Глава ДНР" Денис Пушилин поручил "минздраву" проработать возможность помощи в реабилитации жителей подконтрольных Киеву районов, переболевших COVID-19, сообщают местные СМИ. "Глава государства ... подробнее →
Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных "телеканалов Медведчука"04.02.2021 16:00
Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила на работу сотрудников попавших под санкции телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина". Об этом она написала на ... подробнее →
В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов04.02.2021 15:00
По оперативной информации сотрудников уголовного розыска ГУНП в Донецкой области полицейские Мариуполя обнаружили схрон боеприпасов в одном из заброшенных зданий в Приморском районе, передает ... подробнее →
В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки04.02.2021 14:00
За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 256 заболевших коронавирусом. Кроме того, 80 человек выздоровели, а 10 умерли. Об этом сообщает «министерство ... подробнее →
Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса04.02.2021 13:00
Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии, ... подробнее →
В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-1904.02.2021 12:00
В Украине за минувшие сутки выявили 5 082 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на две тысячи больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 4 февраля. Среди заболевших ... подробнее →
Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"04.02.2021 11:00
Более 1200 человек получили первый компонент прививки от коронавируса за три дня вакцинации в "ДНР". Об этом заявил "глава республики" Денис Пушилин на заседании "Межведомственного штаба по ... подробнее →
Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу04.02.2021 10:00
В среду, 3 февраля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. Оно прошло в ... подробнее →
В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны04.02.2021 09:00
Настоятель храма из Хмельницкого отец Николай Лучинский создал военный музей о вооруженном конфликте на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ . Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, ... подробнее →
При пожаре в больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов04.02.2021 08:00
При пожаре в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало два человека, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр ... подробнее →
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- В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов15:00
- В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки14:00
- Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса13:00
- В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-1912:00
- Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"11:00
- Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу10:00
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