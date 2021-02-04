За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 256 заболевших коронавирусом. Кроме того, 80 человек выздоровели, а 10 умерли. Об этом сообщает «министерство ... подробнее →

По оперативной информации сотрудников уголовного розыска ГУНП в Донецкой области полицейские Мариуполя обнаружили схрон боеприпасов в одном из заброшенных зданий в Приморском районе, передает ... подробнее →

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила на работу сотрудников попавших под санкции телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина". Об этом она написала на ... подробнее →

Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса 04.02.2021 13:00 Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии, ... подробнее →

В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19 04.02.2021 12:00 В Украине за минувшие сутки выявили 5 082 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на две тысячи больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 4 февраля. Среди заболевших ... подробнее →

Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР" 04.02.2021 11:00 Более 1200 человек получили первый компонент прививки от коронавируса за три дня вакцинации в "ДНР". Об этом заявил "глава республики" Денис Пушилин на заседании "Межведомственного штаба по ... подробнее →