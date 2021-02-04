В "ДНР" хотят оказывать помощь переболевшим COVID жителям Украины

04.02.2021 17:00

"Глава ДНР" Денис Пушилин поручил "минздраву" проработать возможность помощи в реабилитации жителей подконтрольных Киеву районов, переболевших COVID-19, сообщают местные СМИ. "Глава государства ... подробнее →

Симоньян предложила работу сотрудникам заблокированных "телеканалов Медведчука"

04.02.2021 16:00

Главный редактор российского пропагандистского телеканала RT Маргарита Симоньян пригласила на работу сотрудников попавших под санкции телеканалов ZiK, NewsOne и "112 Украина". Об этом она написала на ... подробнее →

В Мариуполе обнаружен крупный схрон боеприпасов

04.02.2021 15:00

По оперативной информации сотрудников уголовного розыска ГУНП в Донецкой области полицейские Мариуполя обнаружили схрон боеприпасов в одном из заброшенных зданий в Приморском районе, передает ... подробнее →

В ОРДЛО сообщили о 300 случаях COVID-19 за сутки

04.02.2021 14:00

За минувшие сутки в отдельных районах Донецкой области выявили 256 заболевших коронавирусом. Кроме того, 80 человек выздоровели, а 10 умерли. Об этом сообщает «министерство ... подробнее →

Ученые выявили устойчивую к вакцине мутацию коронавируса

04.02.2021 13:00

Ученые из Кембриджского университета обнаружили 11 случаев мутации британского штамма B.1.1.7, названной E484K, которая способствует быстрому распространению коронавируса в Южной Африке и Бразилии, ... подробнее →

В Украине ускорился рост заболеваемости COVID-19

04.02.2021 12:00

В Украине за минувшие сутки выявили 5 082 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это почти на две тысячи больше вчерашнего показателя, сообщает Минздрав в четверг, 4 февраля. Среди заболевших ... подробнее →

Пушилин рассказал о ходе вакцинации в "ДНР"

04.02.2021 11:00

Более 1200 человек получили первый компонент прививки от коронавируса за три дня вакцинации в "ДНР". Об этом заявил "глава республики" Денис Пушилин на заседании "Межведомственного штаба по ... подробнее →

Стали известны итоги вчерашнего заседания ТКГ по Донбассу

04.02.2021 10:00

В среду, 3 февраля, состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта на Донбассе на уровне глав делегаций в режиме видеоконференции. Оно прошло в ... подробнее →

В костеле в Хмельницком открыли музей российско-украинской войны

04.02.2021 09:00

Настоятель храма из Хмельницкого отец Николай Лучинский создал военный музей о вооруженном конфликте на Донбассе, сообщает Цензор.НЕТ . Все экспонаты он сам привез из капелланских поездок на Донбасс, ... подробнее →

При пожаре в больнице Запорожья погибли врач и трое пациентов

04.02.2021 08:00

При пожаре в Областной инфекционной клинической больнице Запорожья погибло четыре человека, пострадало два человека, сообщил председатель Запорожской областной государственной администрации Александр ... подробнее →

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