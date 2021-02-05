В "ДНР" признали критическую нехватку врачей 05.02.2021 16:00 Главарь "ДНР" Денис Пушилин признал, что дефицит врачей на подконтрольной России территории Донетчины местами достигает 50%, передают "республиканские" СМИ. "В отдаленных районах дефицит врачей ... подробнее →

Минфин спрогнозировал курс гривни до 2024 года 05.02.2021 14:00 До 2024 года ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн / долл по оптимистическому сценарию и до 29,7 грн / долл - по пессимистическому. Об этом говорится в сценарии ... подробнее →