В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция

06.02.2021 15:00

Платежные терминалы самообслуживания так называемого «центрального республиканского банка ДНР» впервые получили функцию пополнения счетов. Об этом сообщили в пресс-службе ... подробнее →

В ОРДО студентам разрешили учить детей

06.02.2021 13:00

Так называемый "народный совет ДНР" внес поправки в закон «Об образовании», позволяющие студентам высших и средних профессиональных учебных учреждений преподавать в школах и детсадах, ... подробнее →

5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек

06.02.2021 11:00

Сто сорок два человека 5 февраля пересекли линию разграничения между ОРДО и подконтрольной Украине территорией через гуманитарный коридор на контрольном пункта въезда и выезда «Еленовка» к ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля

06.02.2021 10:00

За минувшие сутки в Украине выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 пациентов скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим ... подробнее →

Зеленский записал видео о закрытии телеканалов Медведчука (ВИДЕО)

06.02.2021 09:00

В пятницу, 5 февраля, Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам и опубликовал его на своей странице в Фейсбуке . На этот раз глава государства впервые обратился к гражданам ... подробнее →

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