В ОРДО студентам разрешили учить детей 06.02.2021 13:00 Так называемый "народный совет ДНР" внес поправки в закон «Об образовании», позволяющие студентам высших и средних профессиональных учебных учреждений преподавать в школах и детсадах, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 6 февраля 06.02.2021 10:00 За минувшие сутки в Украине выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 пациентов скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим ... подробнее →