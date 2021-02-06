За минувшие сутки в Украине выявили 4310 случаев заражения коронавирусом, 129 пациентов скончалось, 7 158 человек выздоровели. Об этом сообщил в Facebook министр здравоохранения Украины Максим ... подробнее →

06.02.2021 09:00

В пятницу, 5 февраля, Владимир Зеленский записал очередное видеообращение к украинцам и опубликовал его на своей странице в Фейсбуке . На этот раз глава государства впервые обратился к гражданам ... подробнее →