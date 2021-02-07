8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»07.02.2021 17:00
В понедельник, 8 февраля, боевики откроют пункт пропуска «Еленовка» под Донецком. Об этом сообщает «штаб ДНР по предупреждению коронавируса». Пересечь линию разграничения можно ... подробнее →
Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области07.02.2021 15:00
Вчера на станции Воскобойня с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. В связи с этим, из-за сбоя в графике, который продолжается около суток, сегодня все еще возможны задержки рейсов в Днепр, ... подробнее →
Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля07.02.2021 13:00
ОВЕН У Овнов марта великолепна вся неделя: велик шанс продвинуться в делах карьеры или завоевать чье-то сердце. Для тех, кто родился в первой декаде апреля, события начнут развиваться по ... подробнее →
В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева07.02.2021 11:00
В Украине из-за снижения температуры в регионах развернули уже 4 778 пунктов обогрева. Об этом сообщает ГСЧС в воскресенье, 7 февраля. "По состоянию на 7 февраля, местными органами власти во ... подробнее →
Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля07.02.2021 10:00
В Украине 3370 новых случаев коронавируса за день - всего в стране уже 1244849 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 7 февраля. При этом выздоровели 2 297 человек ... подробнее →
Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе07.02.2021 09:00
За прошедшие сутки, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в ... подробнее →
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- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»17:00
- Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области15:00
- Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля13:00
- В Украине из-за похолодания снова открыли пункты обогрева11:00
- Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля10:00
- Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе09:00
- В районе проведения ООС вручили награды волонтерам17:00
- В терминалах "ЦРБ ДНР" появилась "революционная" функция15:00
- В ОРДО студентам разрешили учить детей13:00
- 5 февраля линию разграничения через КПВВ «Еленовка» пересекли чуть более 140 человек11:00
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