Укрзализныця предупредила о задержках поездов из-за аварии в Днепропетровской области 07.02.2021 15:00 Вчера на станции Воскобойня с рельсов сошли восемь грузовых вагонов. В связи с этим, из-за сбоя в графике, который продолжается около суток, сегодня все еще возможны задержки рейсов в Днепр, ... подробнее →

Гороскоп на неделю с 8 по 14 февраля 07.02.2021 13:00 ОВЕН У Овнов марта великолепна вся неделя: велик шанс продвинуться в делах карьеры или завоевать чье-то сердце. Для тех, кто родился в первой декаде апреля, события начнут развиваться по ... подробнее →