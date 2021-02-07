Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 8 февраля

07.02.2021 10:00

В Украине 3370 новых случаев коронавируса за день - всего в стране уже 1244849 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 7 февраля. При этом выздоровели 2 297 человек ... подробнее →

Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе

07.02.2021 09:00

За прошедшие сутки, 6 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано тринадцать нарушений режима прекращения огня. Об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в ... подробнее →

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