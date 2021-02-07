07.02.2021 10:00

В Украине 3370 новых случаев коронавируса за день - всего в стране уже 1244849 подтвержденных случаев COVID-19. Об этом сообщает Минздрав в воскресенье, 7 февраля. При этом выздоровели 2 297 человек ... подробнее →