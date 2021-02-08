Супруга депутата Виктора Медведчука ведущая Оксана Марченко попала в базу сайта "Миротворец", сообщает Телеканал новостей «24» . Информация появилась на сайте "Миротворец" в понедельник, ... подробнее →

Главным словом 2020 года был локдаун, а 2021 год имеет все шансы пройти под знаком вакцинации. Развитые страны уже месяц, как начали массовую вакцинацию от коронавируса. Украина же ждет первые ... подробнее →

На кампанию вакцинации от коронавируса в Украине выделено 3,9 миллиарда гривень. Об этом министр здравоохранения Максим Степанов заявил во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ... подробнее →

Мобильное подразделение «Ощадбанка» будет обслуживать клиентов вблизи линии разграничения в Донецкой области 9-12 февраля. Об этом сообщается на странице общественной организации ... подробнее →

ВОЗ опровергла слухи о бесплодии после COVID-вакцинации 08.02.2021 13:00 Директор департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кейт О'Браен опровергла слухи о связи между вакцинацией от коронавируса и бесплодием. Она назвала их безосновательными. Об этом ... подробнее →

Зеленский открыл всеукраинский форум Украина 30 (ВИДЕО) 08.02.2021 12:00 В Киеве в понедельник, 8 февраля, стартовал всеукраинский форум Украина 30, сообщает Корреспондент.net . На его открытии выступил президент Владимир Зеленский, который заявил, что форум будет ... подробнее →