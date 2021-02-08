В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"

08.02.2021 09:00

Незаконные «власти ЛДНР» заявлениями о том, что тарифы на коммунальные услуги в «республиках» гораздо ниже, чем в Украине пытаются сбить растущее недовольство в обществе и ... подробнее →

Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)

08.02.2021 08:00

На север Европы пришел холодный атмосферный фронт Дарси, сообщает LIGA . Нидерланды и Германию накрыл снежный шторм – транспортное сообщение было парализовано, метеослужбы объявили о красном ... подробнее →

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