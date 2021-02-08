В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"08.02.2021 09:00
Незаконные «власти ЛДНР» заявлениями о том, что тарифы на коммунальные услуги в «республиках» гораздо ниже, чем в Украине пытаются сбить растущее недовольство в обществе и ... подробнее →
Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)08.02.2021 08:00
На север Европы пришел холодный атмосферный фронт Дарси, сообщает LIGA . Нидерланды и Германию накрыл снежный шторм – транспортное сообщение было парализовано, метеослужбы объявили о красном ... подробнее →
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- В ОРДЛО сравнили коммунальные тарифы в "ДНР" и в "ЛНР"09:00
- Снегопады привели к транспортному коллапсу в Германии и Нидерландах (ВИДЕО)08:00
- 8 февраля будет осуществляться пропуск граждан через КПВВ «Еленовка»17:00
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- В "ДНР" признали критическую нехватку врачей
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- Двое украинских воинов погибли, еще четверо получили ранения на Донбассе
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