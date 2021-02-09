Кабмин подписал тарифный меморандум с местными властями 09.02.2021 13:00 Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля 09.02.2021 10:00 В Украине по состоянию на вторник, 9 февраля, 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки было госпитализировано 865 человек, скончались 127 человек. Об этом в Facebook сообщил министр ... подробнее →