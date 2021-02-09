Кабмин подписал тарифный меморандум с местными властями

09.02.2021 13:00

Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ... подробнее →

МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО

09.02.2021 12:00

Операторы мобильной связи поддержали предложение министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о введении виртуальных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом ... подробнее →

В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке

09.02.2021 11:00

Запланированный на 20 февраля концерт рэп-исполнителя GUF в ночном клубе «Кокон» в неподконтрольном Украине Донецке вызвал возмущение так называемого «депутата народного совета ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля

09.02.2021 10:00

В Украине по состоянию на вторник, 9 февраля, 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки было госпитализировано 865 человек, скончались 127 человек. Об этом в Facebook сообщил министр ... подробнее →

Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей

09.02.2021 09:00

8 февраля через оба КПВВ на границе с временно оккупированными территориями Донбасса проследовали почти 1400 человек и еще 30 автомобилей. Такие данные Свободному радио озвучил пресс-секретарь ... подробнее →

На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения

09.02.2021 08:00

Со вторника по пятницу Служба безопасности Украины будет проводить на территории Харькова и области масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям, информирует Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →

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