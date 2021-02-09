Неле Штепе зачитали обвинительный акт

09.02.2021 17:00

Сегодня в Орджоникидзевском суде Харькова прокурор зачитал обвинительный акт в деле экс-мэра Славянска Нели Штепы, сообщает МГ «Объектив» . Экс-мэра Славянска обвиняют в уголовных ... подробнее →

Во Франции разработали COVID-тестер для смартфона

09.02.2021 16:00

Французские ученые разработали специальное устройство, позволяющее при помощи смартфона сделать тест на COVID-19, сообщает СТРАНА.ua . Прибор, похожий на USB-накопитель, подключается к смартфону и ... подробнее →

Футболист «Шахтера» устроил пьяное ДТП в Мариуполе

09.02.2021 15:00

Полузащитник "Шахтера" Владислав Вакула, который сейчас выступает за "Мариуполь", попал в ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Telegram-канал Super Marik . ДТП ... подробнее →

В районе ООС двое неизвестных пытались прорваться в ОРДО

09.02.2021 14:00

На Донбассе гражданский автомобиль пытался прорваться через блокпост украинских военных. Бойцы открыли огонь на поражение, в результате погиб водитель автомобиля. Об этом говорится в сообщении ... подробнее →

Кабмин подписал тарифный меморандум с местными властями

09.02.2021 13:00

Кабмин подписал меморандум с местными властями, согласно которому тарифы на тепло и горячую воду в этом отопительном сезоне повышать не будут. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, ... подробнее →

МинВОТ и сотовые операторы договорились о введении виртуальных мобильных номеров для жителей ОРДЛО

09.02.2021 12:00

Операторы мобильной связи поддержали предложение министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий о введении виртуальных номеров для жителей неподконтрольного Донбасса. Об этом ... подробнее →

В "ДНР" потребовали отменить концерт российского рэпера GUF в Донецке

09.02.2021 11:00

Запланированный на 20 февраля концерт рэп-исполнителя GUF в ночном клубе «Кокон» в неподконтрольном Украине Донецке вызвал возмущение так называемого «депутата народного совета ... подробнее →

Ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Украине на 9 февраля

09.02.2021 10:00

В Украине по состоянию на вторник, 9 февраля, 2 656 новых случаев заболевания коронавирусом. За сутки было госпитализировано 865 человек, скончались 127 человек. Об этом в Facebook сообщил министр ... подробнее →

Вчера линию разграничения на Донбассе пересекли 1400 человек и 30 автомобилей

09.02.2021 09:00

8 февраля через оба КПВВ на границе с временно оккупированными территориями Донбасса проследовали почти 1400 человек и еще 30 автомобилей. Такие данные Свободному радио озвучил пресс-секретарь ... подробнее →

На Харьковщине начались масштабные контрдиверсионные учения

09.02.2021 08:00

Со вторника по пятницу Служба безопасности Украины будет проводить на территории Харькова и области масштабные тренировки по противодействию диверсионным проявлениям, информирует Цензор.НЕТ . Об этом ... подробнее →

Показано c 1 по 10 (из 10 новостей)

Архив всех новостей
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх